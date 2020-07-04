В России разгорелся скандал с мороженым: производитель отреагировал на обвинение в ЛГБТ-пропаганде

Новости России 12:27, 4.07.2020

В российской группе компаний "Чистая линия" отрицают, что цвет мороженого "Радуга" имеет отношение к пропаганде ЛГБТ-движения.

Как заявил РИА Новости вице-президент "Чистой линии" Армен Бениаминов, компания выступает за традиционные семейные отношения.

"Мы считаем, что радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", – сказал он.

По словам Бениаминова, у мороженого компании всего четыре цвета в составе, тогда как на флаге ЛГБТ-движения их семь.

"Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", – добавил он.

"Чистая линия"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась ему на производителя мороженого "Радуга". По ее мнению, наименование и расцветка мороженого пропагандируют среди российских детей нетрадиционные отношения.

Россияне устроили флешмоб, предложив Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".

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