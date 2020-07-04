В России разгорелся скандал с мороженым: производитель отреагировал на обвинение в ЛГБТ-пропаганде
В российской группе компаний "Чистая линия" отрицают, что цвет мороженого "Радуга" имеет отношение к пропаганде ЛГБТ-движения.
Как заявил РИА Новости вице-президент "Чистой линии" Армен Бениаминов, компания выступает за традиционные семейные отношения.
"Мы считаем, что радуга – это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ-сообщества", – сказал он.
По словам Бениаминова, у мороженого компании всего четыре цвета в составе, тогда как на флаге ЛГБТ-движения их семь.
"Безусловно, мы будем продолжать его производить, потому что мы считаем, что это символ радости", – добавил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава "Союза женщин России" Екатерина Лахова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным пожаловалась ему на производителя мороженого "Радуга". По ее мнению, наименование и расцветка мороженого пропагандируют среди российских детей нетрадиционные отношения.
Россияне устроили флешмоб, предложив Путину разобраться, пропагандируют ли гомосексуализм программа "Спокойной ночи, малыши", конструкторское бюро "Радуга" и советский телевизор "Радуга".