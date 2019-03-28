В России разгорелся масштабный коррупционный скандал: задержан топ-чиновник

В Москве задержали бывшего полномочного представителя в Дальневосточном федеральном округе РФ, академика РАН Виктора Ишаева.

Как сообщает "Интерфакс", задержания имеют отношение к уголовному делу о махинациях.

Кроме того, в здании правительства Хабаровского края сейчас проходят обыски. Они связаны с расследованием дела о махинациях в лесной отрасли, сообщила пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Надежда Томченко.

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Отмечается, что обыски в правительстве округа уже проводились на прошлой неделе. После них сообщалось о возбуждении уголовного дела о хищении 1 млрд рублей в лесной отрасли.

20 марта Центральный суд Хабаровска арестовал бывшего первого зампреда правительства края Василия Шихалева по делу о превышении должностных полномочий. Также был арестован второй фигурант дела — крупный лесопромышленник Александр Пудовкин.

По данным управления Генпрокуратуры в Дальневосточном федеральном округе РФ, с октября 2013 года по сентябрь 2018 года Шихалев, отвечавший в правительстве региона, в том числе, за реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, оказывал протекцию лесозаготовительной организации, директором которой был Пудовкин.

Виктор Ишаев родился 16 апреля 1948 года в Кемеровской области. С 1991 года был губернатором Хабаровского края, в апреле 2009 года его назначили полпредом президента России Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе.

В мае 2012 года он возглавил вновь созданное Министерство по развитию Дальнего Востока. С 2013 по 2018 года был советником "Роснефти" по координации проектов ДФО в ранге вице-президента. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.

Виктор Ишаев Новости Хабаровска

Совмещая работу над диссертациями с руководством Хабаровского края, стал сначала кандидатом (1997), а затем доктором экономических наук (1999), профессор (2001), член-корреспондент РАН (2003), академик РАН (2008).

В сентябре 2018 года на выборах губернатора победил представитель ЛДПР Сергей Фургал. Хабаровский край стал одним из четырех регионов, где выборы проиграли кандидаты, назначенные исполняющими обязанности президентом Владимиром Путиным. Фургал набрал 69,57% голосов избирателей, а губернатор-единоросс Вячеслав Шпорт — 27,97%.

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