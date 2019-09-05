В России разбился военный вертолет: первые фото с места аварии

В четверг, 5 сентября, в Саратовской области (Россия) разбился военный вертолет Ми-8.

Как сообщают российские СМИ, катастрофа произошла около поселка Соколовый, на территории военной авиационной базы филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"

Во время полета на борту находились трое военнослужащих. Известно, что после крушения вертолет загорелся. Но военным удалось спастись, все выжили.

В Минобороны России сообщили, что вертолет опрокинулся на взлетно-посадочной полосе. Возможной причиной произошедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси.

Издание LIFE SHOTS со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что причиной аварии стало касание лопастями земли при взлете. После столкновения с землей этого вертолет перевернулся и загорелся. Прибывшие на место ЧП спасатели, локализовали пожар на площади 30 кв.м.

В России разбился вертолет

Крушение вертолета в России

Крушение вертолета в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в водохранилище.

Также в РФ вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.

Еще Вологодской области (Россия) частный вертолет упал в реку Суда, что привело к смертельному исходу.

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