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5 сентября • обновлено в 16:42
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В России разбился военный вертолет: первые фото с места аварии

2.7т Читать материал на украинском

В четверг, 5 сентября, в Саратовской области (Россия) разбился военный вертолет Ми-8.

Как сообщают российские СМИ, катастрофа произошла около поселка Соколовый, на территории военной авиационной базы филиала Военного учебно-научного центра ВВС "Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина"

Во время полета на борту находились трое военнослужащих. Известно, что после крушения вертолет загорелся. Но военным удалось спастись, все выжили.

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В Минобороны России сообщили, что вертолет опрокинулся на взлетно-посадочной полосе. Возможной причиной произошедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси.

Издание LIFE SHOTS со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что причиной аварии стало касание лопастями земли при взлете. После столкновения с землей этого вертолет перевернулся и загорелся. Прибывшие на место ЧП спасатели, локализовали пожар на площади 30 кв.м.

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

Крушение вертолета в России

Крушение вертолета в России

Крушение вертолета в России

Крушение вертолета в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в водохранилище.

Также в РФ вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.

Еще Вологодской области (Россия) частный вертолет упал в реку Суда, что привело к смертельному исходу.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Саратов
Теги
Новости России Авиакатастрофа
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Кто там мне вчера предъяву кидал, что я вру, что на россии каждый день какая-то авария ?
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
филипп филипыч, побойся бога ! В США или Китае сегодня были инциденты с самолётом или вертолётом ? А знаешь почему ? Потому что они свой хлам вам по дешёвке збагривают, а сами на новых летают. А знаешь почему збагривают самой крупной и я бы добавил богатой по многим параметрам стране ? Да, да, потому что на россии любят на.бывать и себя больше всего ! Ты - типичный пример.
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, в любой очень крупной стране каждый день авария, да еще и не одна.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Отлично! Падеж скота не освещен!
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Свинорусы,на расеи опять "успех"!
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