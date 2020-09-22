В России разбился военный Су-30: все детали

Виктория Довгань Новости России 15:54, 22.09.2020 Обновлено: 15:54, 22.09.2020

В Тверской области (Россия) во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.

Как сообщает Интерфакс, в Западном военном округе рассказали, что экипаж успел катапультироваться. Летчиков уже эвакуировали на аэродром базирования.

Поскольку самолет упал в лесистой местности, то на земле никаких разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту катастрофы направили комиссию Западного военного округа.

Напомним, 6 июля, частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области. Предварительно это произошло из-за отказа двигателя. В результате один человек погиб, еще один пострадал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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