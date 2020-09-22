В России разбился военный Су-30: все детали

В Тверской области (Россия) во вторник, 22 сентября, разбился военный истребитель Су-30. Катастрофа произошла при совершении планового учебно-тренировочного полета.
Как сообщает Интерфакс, в Западном военном округе рассказали, что экипаж успел катапультироваться. Летчиков уже эвакуировали на аэродром базирования.
Поскольку самолет упал в лесистой местности, то на земле никаких разрушений нет. Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту катастрофы направили комиссию Западного военного округа.
Напомним, 6 июля, частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Ростовской области. Предварительно это произошло из-за отказа двигателя. В результате один человек погиб, еще один пострадал.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.
А на учениях в Астраханской области солдаты РФ выстрелили противотанковой ракетой из ПЗРК "Конкурс" по собственному танку Т-90А на ходу.
Кроме того, 26 августа во время военных учений на полигоне Ашулук в Астраханской области упала ракета российского ракетного комплекса С-400 "Триумф".