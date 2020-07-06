В России разбился вертолет Ми-2, есть погибший. Фото и видео с места ЧП

В Ростовской области России в понедельник, 6 июля, частный вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку, предварительно, из-за отказа двигателя.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ в регионе, инцидент произошел около поселка Кирсалово. В результате один человек погиб, еще один пострадал (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"В 05:20 мск ОДС ГУ МЧС России по Ростовской области поступила информация от диспетчера ЕДДС Пролетарского района о том, что в поселке Кирсалово при поведении обработки рисовых чеков совершил жесткую посадку частный вертолет Ми-2 (по предварительной информации – из-за отказа двигателя). В результате посадки один человек погиб, один человек пострадал", – говорится в сообщении.

Под Ростовом Ми-2 совершил жесткую посадку Telegram Mash

По данным МЧС, к ликвидации последствий привлекли 17 человек, пять единиц техники, в том числе от МЧС – 12 человек и три единицы техники.

Под Ростовом Ми-2 совершил жесткую посадку Telegram Mash

Все детали и причины случившегося в поселке Кирсаново выясняются специалистами.

Видео МЧС РФ

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