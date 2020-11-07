В России разбился легкомоторный самолет, есть погибшие. Видео

В поселке Томилино в Подмосковье (Россия) разбился легкомоторный самолет. По оперативной информации два человека погибли.

Об этом сообщает издание РБК в Telegram. Причины случившегося выясняются (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца страницы).

По предварительным данным, самолет рухнул в поле, перед ЧП экипаж успел подать сигнал бедствия. Когда судно находилось на высоте 60-70 метров, его начало мотать, затем самолет резко загорелся и упал.

В Подмосковье упал самолет

Причиной крушения стал отказ двигателя

В экстренных службах заявили, что причиной крушения стал отказ двигателя.

Поселок Томилино, Россия

Как сообщал OBOZREVATEL, на учениях "Кавказ-2020" российские военные сожгли собственную военную технику. На кадрах видно, как охваченную огнем боевую машину пытаются отбуксировать из посадки, где произошло ЧП.