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В России разбились два пассажирских автобуса: много жертв и пострадавших

1.3т Читать материал на украинском

В России в субботу, 17 августа, произошло две масштабных аварии с пассажирскими автобусами.

В Перми на въезде в район Гайва автобус въехал в стену магазина, в результате чего одна женщина погибла, передает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Точное количество пострадавших пока не называется, предварительно различные травмы получили 32 человек (по данным СК – 19).

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Известно, что среди пострадавших 10 детей. Шесть человек, в том числе один ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

По информации журналистов, автобус врезался в стену из-за того, что у него "повело колесо". В региональном Минздраве сообщили, что авария произошла из-за технической неисправности машины. В момент ДТП в ней ехали 59 человек.

ДТП в Перми

ДТП в Перми

Скрин видео

Второе ДТП случилось в Тульской области (на автодороге Лопатково-Ефремов на территории Тепло-Огаревского района) около 17:40 . Там пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем.

В результате инцидента, предварительно, погиб водитель, еще 11 пассажиров пострадали, в том числе 11-летняя девочка, пишет "Интерфакс".

Всего в микроавтобусе маршрута "Тула-Липецк" находилось 18 пассажиров. Как пояснили ТАСС в пресс-службе регионального МВД, автомобиль Kia Rio выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Подробности случившегося выясняются.

Осторожно, кадры 18+!

Как сообщал OBOZREVATEL, возле поселка Глеваха (Киевская область) произошло жуткое ДТП, в результате которого погибло два человека и еще 13 получили повреждения.

Позже, 15 августа, в Оболонском районе Киева, произошла смертельное авария. На улице Богатырской фургон марки Opel хлебозавода "Цархліб" на большой скорости влетел в заднюю часть автомобиля Skoda, который остановился на правой полосе.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Россия
Теги
ДТП Новости России видео смерть
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