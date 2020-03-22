В России разбились два автобуса с людьми: трое погибших, много пострадавших. Фото

В Тамбовской области России произошла авария с двумя пассажирскими автобусами, в результате которой погибли три человека, еще 15 получили травмы.

ДТП произошло примерно в 7 утра 22 марта на трассе Москва – Волгоград. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на данные местного МЧС.

Отмечается, что водители рейсовых автобусов пытались избежать столкновения и разъехались по обочинам. При этом автобус Mercedes, в котором находились 19 пассажиров, перелетел отбойник, съехал в кювет и опрокинулся.

В России два автобуса попали в ДТП t.me/Lshot

В аварии погибли три человека, еще 15 с различными травмами были доставлены в больницы.

Известно, что один из автобусов следовал по маршруту Москва – Волгоград, второй – из Москвы в Саратов. По предварительным данным, причиной столкновения стали плохие погодные условия.

"Удар был такой силы, что один из них вылетел в кювет, пробив отбойник. Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы", – сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В России два автобуса попали в ДТП t.me/Lshot

В частности, на месте аварии работали 46 спасателей и 20 единиц техники. Отмечается, что пострадавшим также оказывают помощь психологи.

В России два автобуса попали в ДТП t.me/Lshot

В России два автобуса попали в ДТП t.me/Lshot

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 11 марта на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области пассажирский микроавтобус Opel Vivaro с украинскими номерами попал в ДТП, в результате которой четыре человека погибли.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.