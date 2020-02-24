Российские силовики подтасовали свидетельские показания по делу "Сеть" (11 человек обвинили в терроризме, дав по 6-18 лет тюрьмы. – Ред.), к осужденным применяли жесткие пытки, в том числе и электрический ток.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал оппозиционный политик и полковник ФСБ в отставке Геннадий Гудков. Он напомнил, что под пытками от жуткой боли можно признаться в чем угодно, даже в планах убить президента США Дональда Трампа или лидера России Владимира Путина (полный текст интервью читайте тут).

"Дело "Сеть" высосано из пальца и сфальсифицировано. Может быть, не все его герои белые и пушистые, но они точно непричастны ни к какому террористическому подполью и тем более не готовили никаких терактов. Свидетельские показания подтасованы, к осужденным применялись пытки. А еще не было таких людей, которые бы под пытками себя не оговорили. От судорог и сжатых челюстей крошатся зубы. Любая судорога – это маленькая часть боли для человека, которого пытают электрическим током. Можно признаться даже в планах убить Путина или Трампа, лишь бы не было боли и издевательств", – рассказал Гудков.

Пытки в ФСБ

По его словам, делом "Сеть" российская правоохранительная система, которая уже давно вышла за границы права, пробила очередное дно.

"Раньше режим все-таки соблюдал какой-то минимальный баланс, а вот с июля-августа 2019 года жестокость резко возросла. Самое страшное, что средний срок, который получил каждый из семи осужденных – это 12 лет и 4 месяца. Таких сроков в России не дают даже за тяжкие преступления. Это говорит о том, что режим только ужесточает ситуацию и обрушивает свои репрессии на тех, кто против него, и кто представляет хоть какую-то гипотетическую опасность. Похожее происходило в 37-м году. Так что Россия идет к мрачной диктатуре и полицейскому режиму", – заверил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам отца бывшего украинского политзаключенного Павла Грыба, Игоря, любимым инструментом сотрудников ФСБ во время допросов украинцев является применение электрического тока.

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