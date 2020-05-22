Президент России Владимир Путин сейчас находится в не слишком адекватном состоянии.

Об этом заявил в интервью изданию "Собеседник" российский политолог Валерий Соловей.

"Он дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен. В его положении, учитывая характер лекарств, которыми он пользуется, это уже неизбежно", – сказал он.

Соловей рассказал о состоянии здоровья Путина

По словам политолога, у Путина проявляются неизбежные побочные следствия лечения.

"И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно. И даже в его ближайшем окружении некоторые его решения и реакции вызывают оторопь. Они его не понимают", – добавил Соловей.

Он считает, что Госсовет РФ создается на случай недееспособности действующего президента.

"То есть в коммюнике, предположим, будет сообщаться: вот президент работает с документами, у него крепкое рукопожатие, – и по телевизору будут показывать консервы годичной давности. Хотя в реальности будет, конечно, совсем иначе, и управлять будет Госсовет. Насколько я знаю, это сейчас выглядит именно так", – отметил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец утверждает, что здоровье президента России в последнее время сильно пошатнулось, а его болезнь, возможно, связана с "головой и психикой". Более того, в следующем году его якобы может даже не стать.

Ранее бывший глава Донецкого и Луганского управлений Службы безопасности Украины, генерал Александр Петрулевич предложил поменять местами Путина с советским вождем Владимиром Лениным, тело которого все еще покоится в мавзолее на Красной площади.

Между тем, лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский выступил за продажу мумии Ленина. В сети предложили возить ее как мощи.