В России рассекретили записку Берии о создании атомных бомб в СССР

Российская государственная корпорация "Росатом" начала публиковать секретные документы о развитии атомной отрасли в СССР.

Одним из первых рассекреченных материалов об увеличении атомного арсенала в СССР стала записка, адресованная Лаврентию Берии, заместителю председателя советского правительства и председателю Специального комитета при Совмине, передают "РИА Новости".

Этот документ, который носил гриф "Совершенно секретно (особая папка)", обнародован на портале "История" Росатома", в специальном разделе "Российской атомной отрасли – 75 лет". Корпорация выкладывает факсимиле архивных материалов, связанных со становлением и развитием ядерной индустрии СССР, в частности с атомным проектом СССР. Многие из этих документов ранее не публиковались.

"Росатом" обнародовал секретный документ ria.ru

В записке руководителей Первого главного управления при Совете министров СССР, адресованной Берии с июня 1948 г., содержится предложение о строительстве новых предприятий по производству "материалов для атомных бомб".

Часть обнародованных материалов касается работы над советской атомной бомбой. Так, в одном из документов речь шла о "реактивном двигателе С", создание которого поручалось конструкторскому бюро № 11 (КБ-11). Под этим двигателем имелась в виду первая советская атомная бомба.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент СССР Михаил Горбачев напомнил об опасности гонки ядерных вооружений между США и Россией.

Напомним, в начале августа в Архангельской области, что в России, взорвался ядерный реактор. В результате взрыва погибли два человека, еще шестеро пострадали, а местные жители начали массово скупать йод в аптеках.

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