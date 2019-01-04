В России рассекретили характеристики оружия ''Судного дня'': что известно

В России заявили, что атаку разрабатываемого ими подводного беспилотника "Посейдон" невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования.

Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. Также утверждается, что максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час.

"На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине, что с учетом скорости и максимальной глубины хода более 1 км делает поражение беспилотника существующими сегодня у вероятного противника средствами невозможным", — сказал источник.

Собеседник агентства при этом отметил, что максимальная скорость современных атомных подводных лодок составляет 60 километров в час, торпед — 90 километров в час.

Модель "Посейдона" Скрин видео Минобороны России

Модель "Посейдона" Скрин видео Минобороны России

Развить высокую скорость "Посейдону", по его словам, позволит тот факт, что на максимальной скорости он будет находиться в воздушной каверне — полости с водяным паром, образующейся при движении — что снизит сопротивление среды.

В то же время в ТАСС подчеркнули, что они не располагают официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Отметим, ранее Министерство обороны РФ обнародовало видеоролик с презентацией действия данного беспилотника.

Напомним, изначально о "Посейдоне" стало известно в 2015 году как о проекте под названием "Статус-6". О его тактико-технических характеристиках не было точной информации. Западная пресса успела окрестить разработку оружием "Судного дня".

Как писал OBOZREVATEL, бывший старший советник Госдепа Кристиан Уитакер заявил, что оружие "Судного дня" РФ может стереть крупные города США с лица Земли.

Позже на Западе нашли, чем ответить новому вооружению Путина.

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