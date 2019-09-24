В России раскрыли подготовку к массовому убийству в школе

В Кирове (Российская Федерация) предотвратили массовое убийство в одной из школ.

Об этом сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров, отметив, что бойню планировал местный подросток, передают РИА Новости.

"На днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства", - сказал он.

Школа в РФ КП

Местный детский омбудсмен уточнил, что причиной планируемого массового убийства в школе Кирова стал конфликт подростка в учебном заведении.

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