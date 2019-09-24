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24 сентября • обновлено в 14:17
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В России раскрыли подготовку к массовому убийству в школе

4.2т Читать материал на украинском

В Кирове (Российская Федерация) предотвратили массовое убийство в одной из школ.

Об этом сообщил заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД РФ Владимир Макаров, отметив, что бойню планировал местный подросток, передают РИА Новости.

"На днях в Кирове сотрудниками правоохранительных органов установлен несовершеннолетний, интересовавшийся темой школьного насилия и планировавший совершить массовое убийство в школе с применением холодного оружия и самодельного взрывного устройства", - сказал он.

Школа в РФ

Школа в РФ

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"Детей закрыли!" В России устроили стрельбу возле школы

Местный детский омбудсмен уточнил, что причиной планируемого массового убийства в школе Кирова стал конфликт подростка в учебном заведении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Крыму 17 октября 2018 года студент Владислав Росляков пришел в Керченский колледж с ружьем и самодельными взрывными устройствами и начал расстреливать всех, кто встречался ему на пути. После этого он покончил с собой в помещении библиотеки.

  • Оккупационные власти отвергают версию теракта, считая гибель 21 человека и травмирование почти 60 убийством. Украинские власти расценили нападение как теракт.

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Место
Россия Киров
Тег
Новости России
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