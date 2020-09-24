В России раскрыли миллионные зарплаты главных кремлевских пропагандистов

В России раскрыли зарплаты главных российских пропагандистов, работающих ведущими общественно-политических шоу на государственных каналах.

Журналисты The insider изучили базы Федеральной налоговой службы и выяснили, сколько телеведущие зарабатывают в год. Издание отметило, что затраты бюджета РФ в 2021 году на поддержку ведущих пропагандистских СМИ увеличатся сразу на 40%.

Самым бедным из пропагандистов оказался ведущий программы "Место встречи" на НТВ Андрей Норкин. Его годовой доход составляет 4,3 млн рублей (1,57 млн грн).

Годовой доход Дмитрия Киселева, который появляется раз в неделю в программе "Вести недели" с рассказами про радиоактивный пепел составили 4,6 млн рублей (1,68 грн). Это плата Киселеву только за ведение программы на телеканале "Россия". Он также возглавляет государственное информагентство "Россия сегодня", где получает зарплату, размер которой скрывает от общественности.

Ольга Скабеева с "России 1", по данным The Insider, получает 12,8 млн рублей (4,7 млн грн). Муж Скабеевой и ее напарник по ток-шоу "60 минут" Евгений Попов имеет годовой доход в размере 12,9 млн (4,72 млн грн). Доход, как и у жены, складывается из двух источников: выплат от телеканала "Россия", а также его головного холдинга ВГТРК, полностью принадлежащего государству.

Издание отметило, что Попов и Скабеева – среди лидеров рубрики "Антифейк" по объему распространяемой дезинформации.

По данным издания, официальная зарплата Маргариты Симоньян в МИА "Россия сегодня" составляет 20,4 млн рублей, в АНО "ТВ-Новости" (юрлицо RT) – 16 млн в год. В общей сложности, ее зарплата – 36,4 млн рублей (13,3 млн грн).

Официальный годовой доход самого активного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева составляет 52,6 млн рублей (19,3 млн грн). Сюда включены поступления от "Радио России", телеканала "Россия" и личной фирмы Соловьева "СВ Консалтинг".

Самый большой доход оказался у ведущего шоу "Время покажет" Артема Шейнина. От АО "Первый Канал" за год он получил 99 млн 738 тысяч 542 рубля (36,6 млн грн).

В беседе с изданием "Подъём" Соловев, комментируя расследования The insider, заявил, что никто из сотрудников госканалов не раскроет информацию о гонорарах.

"Честно говоря, никогда так и не высчитывал поступления, они далеко не все мои источники даже указали. А в нашей индустрии есть такой пункт, как неразглашение. Поэтому никто и никогда этого не скажет. Мы, когда подписываем соглашение с каналом, подписываем и пункт о неразглашении. А предположить, что они получили базу налоговой службы, в этом я, честно говоря, сильно сомневаюсь".

Издание отметило, что Шейнин выделяется на фоне других пропагандистов образом "гопника-хулигана", обладающего ограниченным и весьма специфичным словарным запасом, особо агрессивными интонациями и шутками, рассчитанными на уровень умственно отсталых подростков. Многим зрителям Шейнин известен как человек, который бегал по студии с ведром с фекалиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандистский телеканал Russia Today, который ориентирован на аудиторию Запада, в 2020 году получит из бюджета 23 млрд рублей (8,6 млрд гривен). Кремль выделит Russia Today на 2,5 млрд рублей (около 1 млрд гривен) больше, чем планировалось.