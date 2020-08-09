В России радиоактивную воду с АЕС слили в реку: физик заявил о возможной катастрофе

В Свердловской области (Россия) в реку Ольховка, которая протекает в 5 км от Белоярской АЭС, попала радиоактивная вода.

Как сообщает Znak.com, об этом заявил инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский. По его словам, хоть радиационный фон на поверхности воды на этих участках сравнительно небольшой, он может свидетельствовать о значительном загрязнении почвы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Исследователь прошел вдоль Ольховки около километра, на трех участках общей протяженностью примерно 200 м он сделал как минимум 17 замеров уровня гамма-излучения с помощью дозиметра.

По данным прибора, река в целом излучает порядка 0,4-0,5 микрозиверт в час, что немного выше природного фона в 0,22-0,23 микрозиверт в час. На нескольких территориях – на подтопляемых лужайках, где застаивается вода и все, что она принесла, – были найдены зоны с излучением в 0,7-1 микрозиверт в час.

По словам Ожаровского, излучение в 1 микрозиверт в час не является фатальным для тех, кто, например, будет несколько минут стоять по пояс в воде. Однако оно чревато серьезными последствиями вплоть до экологической катастрофы, растянутой во времени.

"Важно не то, что здесь мощность гамма-излучения на поверхности большая. Здесь никто не живет, никто не ходит. Но речка течет дальше, впадает в реку Пышму, и люди могут использовать эту воду с радионуклидами для полива огородов, если не для питья. Так радионуклиды могут попадать внутрь человека, накапливаться. А внутреннее облучение опаснее, чем внешнее", – предупредил он.

У физика есть две теории о том, откуда в реке взялись радиоактивные частицы. По одной версии, повышенный фон может "напоминать" о том, что в 60-70-х годах ХХ века в источник реки – Ольховское болото – сбрасывали воду с экспериментальных реакторов БАЭС. По другой версии эксперта, Белоярская АЭС может все еще сливать в болото воду с заряженными частицами.

Однако руководитель управления информации и общественных связей Белоярской АЭС Андрей Яшин поспешил заверить, что в болото уже давно никто ничего якобы не сбрасывает.

"В Ольховское болото мы не можем ничего сливать в принципе. На заре работы это было возможно, а сейчас и смысла в этом нет. Это же сразу и Ростехнадзор, и экологи придут. В болоте сейчас обстановка такая, что там бобры живут!" – сказал он.

На новость о "радиоактивной" реке в России отреагировал и украинский блогер Тимофей Гольц. На своей странице в Facebook он отметил, что пока страна-агрессор заботится о наращивании своей боевой мощи, ее люди страдают от такой смертельно опасной халатности.

"Очередная экологическая катастрофа в России. В то время, как деньги налогоплательщиков этой "сверхдержавы" идут на оборонно-промышленный комплекс и укрепление наступательных возможностей армии, другие сферы страдают. Как и население РФ. Конечно, в России все нормально с людьми, а новые мутации пригодятся при наращивании следующего наступательного потенциала", – с сарказмом отметил он.

Гольц также добавил, что никто не знает, сколько еще подобных страшных фактов радиоактивного загрязнения Россия скрывает. К тому же, подчеркнул блогер, для Украины эта тема также не должна быть безразличной, ведь недалеко от границы с нашей страной у РФ также находятся атомные объекты.

"Мы надеемся, что атомные электростанции вблизи границы с Украиной (Воронежская и Ростовская), не так смертельны, как Белоярская. Держись, Россия, впереди еще правда об авариях на ядерных полигонах", – подытожил он.

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