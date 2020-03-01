Приказали пациентам молчать: в России пытались скрыть случай коронавируса

Персонал больницы №1 в Москве, куда госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус COVID-19 приказали другим пациентам молчать об инфицированном соседе.

О этом сообщили в Telegram-канале Baza со ссылкой на одного из пациентов Аслана Субханкулова. По его словам, врачи решили взять с больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков.

Он утверждает, что в палате лежали семь человек, в том числе Давид Беров, который недавно вернулся из Италии, и у которого подтвердился коронавирус. Его внезапно перевели в отдельную палату.

"Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы", – объяснил Субханкулов.

У всех соседей Берова взяли повторные анализы.

Кроме того, пациенты обратили внимание на то, что медперсонал больницы начал одеваться в защитную одежду. При этом, они утверждают, что так одевались всегда.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве, по неофициальным данным, зафиксировали первый случай заболевания коронавирус.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.