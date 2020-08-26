В России пять человек погибли в сливной яме, спасая ребенка

В селе в Воронежской области пять человек погибли в сливной яме. otzyv.ru

В России в Воронежской области пять человек погибли в сливной яме во дворе частного дома: члены одной семьи и их сосед пытались спасти упавшего туда двухлетнего ребенка.

Об этом сообщила Газета.ru. Спасти удалось только шестого человека, который прыгнул в яму.

По предварительной версии следствия, 23 августа, около 18.30, в шестиметровую сливную яму, находящуюся во дворе частного дома в совхозе "Воронежский", провалилась двухлетняя девочка.

Вслед за 35-летней матерью, которая попыталась спасти ребенка, в яму прыгнули ее 8-летняя дочь и 35-летний отец.

Увидев это, им на помощь бросились 24-летний сосед, а затем его 52-летний отец.

В результате пятеро моментально погибли от удушья или отравления токсичными газами. Жизнь старшего мужчины удалось спасти врачам токсикологического отделения областной больницы.

Погибшая семья была многодетной – сиротами остались две девочки, одной из которых нет и года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Алтайском крае (Россия) в одном из помещений на территории туристической базы нашли тела четырех человек, двое из которых – дети. Семья прибыла на турбазу из города Барнаула.

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