В России пьяные военные снесли забор аэропорта на БМП. Видео

В российском Волгограде военнослужащие на БМП, находясь в состоянии алкогольного опьянения, протаранили забор аэропорта.

Военная прокуратура уже начала проверку инцидента. Видео происшествия обнародовали российские Telegram-каналы (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Военные видели забор, но решили не объезжать его. кадр видео

Как пишет Baza, наезд произошел у аэропорта Гумрак 20 октября.

"Произошел этот пьяный наезд у аэропорта Гумрак 20 октября. Судя по видео, солдаты ясно видели препятствие, но объезжать его не захотели. Пробив забор, волгоградские войска не нарушили работу аэропорта, но повредили систему наблюдения", – сказано в сообщении.

Военные на БМП протаранили забор аэропорта в Волгограде. кадр видео

По данным "112", в боевой машине находились военнослужащие 20-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады – ефрейтор Александр Жеребцов и рядовой Дмитрий Нирознесков.

Военная прокуратура Южного военного округа уже начала проверку происшествия.

Инцидент произошел на территории аэропорта Гумрак. Google Maps

"Военной прокуратурой Южного военного округа проводится прокурорская проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения", – отметили РБК в пресс-службе ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве мужчина со словами "я военный, я вам всем покажу" устроил стрельбу из окна дома, в результате чего пострадали два человека.