В России пьяные школьники занялись сексом на крыше. Фотофакт

В российском городе Уфа пьяные подростки занялись сексом на крыше, снимая все на видео.

Как сообщает паблик в соцсети "ВКонтакте" "Плохие новости" в сети разошлось видео, на котором семиклассник Сергей Дубовик занимается сексом с восьмиклассницей Аделей Гумеровой. Весь процесс заснял другой школьник Денис Пахомов.

"Троица забралась на крышу жилого дома недалеко от лицея №160, в котором обучаются. Распитый алкоголь и весеннее солнышко сподвигли друзей на приключения. Серега стянул с девочки колготки и положил на бетонный пол, предусмотрительно подстелив куртку. Аделя совершенно не стеснялась и не сопротивлялась, лишь переворачивалась и просила подать ей телефон. Пахомов в это время включил камеру. Хоть совокупляющиеся и были против съемки, хитрец уверил их, что он просто смотрит фильм", – сказано в сообщении.

Видео юных любовников начало распространяться среди учеников. Данным инцидентом уже заинтересовались правоохранители, Пахомова с родителями вызвали в отделение и обвинили в распространении детской порнографии.

Гумерова уже написала на обоих заявление об изнасиловании.

Сергей Дубовик Скриншот

Денис Пахомов Скриншот

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Скриншот

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Скриншот

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