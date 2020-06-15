В России пьяная воспитательница уснула в детской кроватке: прокуратура начала проверку

В российском Екатеринбурге воспитательница уснула в рабочее время в частном детском саду.

Инцидент произошел на улице Красных Командиров, сообщает "Говорит Москва" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

Женщину разбудил мужчина, который пришел забрать своего ребенка. На видео, которое он снял, показано, что дети ходят по комнате, а воспитательница не реагирует ни на что и спит.

Как сообщается на сайте прокуратуры по Свердловской области, признаки опьянения также обнаружили две мамы, которые пришли забрать вещи своих детей. Одна из них проинформировала полицию.

В Екатеринбурге уснула пьяная воспитательница govoritmoskva.ru

"При опросе воспитательница пояснила, что сегодня в садик привели четырех малолетних детей в возрасте от двух до четырех лет. Воспитательница уложила детей спать, а сама в это время на кухне употребила алкогольный напиток", – подчеркнули в ведомстве.

Полиция привлекла воспитательницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).

Прокуратура проверит частный детский сад, где женщина работает.

(Видео РенТВ)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Элисте (Россия) в квартире жилого дома нашли три тела детей с колотыми ранами и их матери, которая покончила с собой.

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