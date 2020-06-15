В России пьяная воспитательница уснула в детской кроватке: прокуратура начала проверку
В российском Екатеринбурге воспитательница уснула в рабочее время в частном детском саду.
Инцидент произошел на улице Красных Командиров, сообщает "Говорит Москва" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Женщину разбудил мужчина, который пришел забрать своего ребенка. На видео, которое он снял, показано, что дети ходят по комнате, а воспитательница не реагирует ни на что и спит.
Как сообщается на сайте прокуратуры по Свердловской области, признаки опьянения также обнаружили две мамы, которые пришли забрать вещи своих детей. Одна из них проинформировала полицию.
"При опросе воспитательница пояснила, что сегодня в садик привели четырех малолетних детей в возрасте от двух до четырех лет. Воспитательница уложила детей спать, а сама в это время на кухне употребила алкогольный напиток", – подчеркнули в ведомстве.
Полиция привлекла воспитательницу к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения) и по ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории).
Прокуратура проверит частный детский сад, где женщина работает.
(Видео РенТВ)
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