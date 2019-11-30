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1 декабря • обновлено в 06:29
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В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма: фотофакт

21.3т
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В России в Ленинградской области на станции "Сиверская" в вагоне электрички развесили плакаты с осуждением преступлений президента Владимира Путина.

Подтверждающие фото появились в Telegram-канале Baza (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на листовках, которые были напечатаны в стиле фирменной продукции "РЖД", написали об аннексии украинского Крыма и трагедию в Беслане, которая унесла жизни детей.

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В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

Также на плакатах написали о теракте во время спектакля "Норд Ост" и про взрывы в 1999 году.

Кто автор этой импровизированной выставки, и как давно повесили плакаты, пока неизвестно.

Российская полиция назвала произошедшее "экстремизмом" и пообещала найти типографию, в которой изготовили листовки.

В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма

В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство Российской Федерации в Британии неожиданно признало оккупированный Крым Украиной.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Комментарии
21
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Смешно
78
Интересно
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Приблизьте ту листовку где об этом прочесть.не надо мне лепить горбатого
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Селезнёв Дмитрий
Селезнёв Дмитрий
Внаукраине Потриот, утю-тю, петушня раскукарекалась. Вывсеврети!
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А чего вы так обрадовались то? Ну, можете сравнить с тем, как выглядят ваши электрички.
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Селезнёв Дмитрий
Селезнёв Дмитрий
Kirlackaj Viola, петухи, когда обсераются, начинают переводить тему =)
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Бляхер Гиперлуп Омельянович
Бляхер Гиперлуп Омельянович
Рагули и вуйки вонючие, обратите внимание на салон электрички! У вас в таких вагонах президентов наверное возят? Дрова, в тамбуре плацкарта, до сих пор рубите? Ездил из Ивано-Франковска в Луцк, в1988-м, знаю.
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Бляхер Гиперлуп Омельянович, Когда?В 1988?!!! Ну тогда выходит,что во времена Союза электрички в РСФСР были лучше и краше,чем в УССР и др.союзных республиках)))Рассмешил,чудак!
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Бляхер Гиперлуп Омельянович, 88 ОН ЕЗДИЛ ПЕРДУН , А 1918 С ЛЕНИНЫМ КУДА ЕЗДИЛ ШИЗОИД КОМУНИСТИЧЕСКИЙ , ЧТО ТЫ НАШКРЯБАЛО ПАДАЛЬ СТАРАЯ
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