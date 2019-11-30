В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма: фотофакт

В России в Ленинградской области на станции "Сиверская" в вагоне электрички развесили плакаты с осуждением преступлений президента Владимира Путина.

Подтверждающие фото появились в Telegram-канале Baza (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

В частности, на листовках, которые были напечатаны в стиле фирменной продукции "РЖД", написали об аннексии украинского Крыма и трагедию в Беслане, которая унесла жизни детей.

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом

Также на плакатах написали о теракте во время спектакля "Норд Ост" и про взрывы в 1999 году.

Кто автор этой импровизированной выставки, и как давно повесили плакаты, пока неизвестно.

Российская полиция назвала произошедшее "экстремизмом" и пообещала найти типографию, в которой изготовили листовки.

В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство Российской Федерации в Британии неожиданно признало оккупированный Крым Украиной.

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