В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма: фотофакт

В России в Ленинградской области на станции "Сиверская" в вагоне электрички развесили плакаты с осуждением преступлений президента Владимира Путина.
Подтверждающие фото появились в Telegram-канале Baza (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
В частности, на листовках, которые были напечатаны в стиле фирменной продукции "РЖД", написали об аннексии украинского Крыма и трагедию в Беслане, которая унесла жизни детей.
В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом
В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом
В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом
В России Путина публично упрекнули Крымом и Бесланом
Также на плакатах написали о теракте во время спектакля "Норд Ост" и про взрывы в 1999 году.
Кто автор этой импровизированной выставки, и как давно повесили плакаты, пока неизвестно.
Российская полиция назвала произошедшее "экстремизмом" и пообещала найти типографию, в которой изготовили листовки.
В России Путина публично упрекнули аннексией Крыма
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее посольство Российской Федерации в Британии неожиданно признало оккупированный Крым Украиной.
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