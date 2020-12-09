В России Путина и его семью сделали "неприкасаемыми"

Госдума России приняла закон о гарантиях неприкосновенности экс-президента России и его семьи.

Об этом сообщило российское информагенство "РИА Новости". Инициаторами документа, соответствующего принятым летом поправкам в конституцию РФ, стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Изменения будут внесены в ст. 3 Федерального закона "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Экс-главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Правило распространится также на жилые и служебные помещения экс-президента, его автомобили, средства связи, документы, багаж и переписку.

Лишить гарантий бывшего главу России формально можно, однако прописанная процедура не является простой.

Соответствующее решение должен принять Совет федераций РФ на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене либо ином тяжком преступлении – оно должно быть подтверждено Верховным и Конституционным судами.

Подтвердить обвинение и принять решение об отмене привилегий для экс-главы РФ должны две трети парламентариев каждой из палат по инициативе не менее одной трети депутатов Госдумы, Также необходимо наличие заключения ее специальной комиссии.

Если Верхняя палата не решит вопрос о лишении неприкосновенности в течение трех месяцев после обвинения, оно отклоняется.

В июле 2020 года в России "обнулили" сроки президентства Путина, внеся соответствующие поправки в конституцию. Теперь он сможет вновь стать кандидатом в президенты РФ и остаться у власти на пятый и шестой сроки.

Впервые президентом Владимир Путин был избран 26 марта 2000 года. Затем переизбирался на пост главы государства в 2004, 2012 и 2018 годах. Перед выборами 2012 года срок президентских полномочий был увеличен с четырех до шести лет.

Кроме этой поправки в основной закон, россияне поддержали еще такие изменения:

президенты РФ после Путина могут занимать эту должность не дольше двух сроков;

президент получает право осуществлять общее руководство правительством РФ;

президент сможет назначать и отправлять в отставку министров;

ограничение действия международного права в РФ;

создание нового конституционного органа – Госсовета, который будет формировать президент и т.д.

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