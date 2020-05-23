В России против украинского журналиста завели уголовное дело из-за Сенцова
В России открыли уголовное дело против крымскотатарского журналиста Айдера Муждабаева, обвинив его в терроризме.
Об этом сам журналист сообщил в Twitter, опубликовав соответствующие документы.
Муждабаев отметил, что обвинение Следственного комитета основаны на посте в Facebook в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова в 2018 году.
В своей публикации в соцсети, он призывал отреагировать на незаконный приговор Сенцову, включая призывы "хватать русских агентов и приставлять дула автоматов к их вискам", требуя от России немедленно освободить режиссера.
"Принимаю поздравления! Теперь я, как и многие другие крымчан и украинцев, официальный террорист РФ. Спасибо россиянам за такую награду, ценю, горжусь", – отметил в сети журналист.
Добавим, что Муждабаева в России обвиняют по статье 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов назвал угрозу для режима президента РФ Владимира Путина в оккупированном Крыму.