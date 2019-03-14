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В России прошел снегопад с блохами: впечатляющие фото и видео

1.6тЧитать материал на украинском

В поселке Балашейка Сызранского района Самарской области (Россия) прошел снегопад с блохами, которых могло принести из Казахстана.

По словам местных жителей, все было буквально усеяно маленькими существами черного цвета, передает Stormnews.

"Снег с насекомыми выпал на улицах в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы", — рассказали очевидцы (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Специалисты считают, что стая насекомых была принесена в регион при прохождении циклонического поля.

В России выпал снег с блохами

В России выпал снег с блохами

В России выпал снег с блохами

В России выпал снег с блохами

В России выпал снег с блохами

В России выпал снег с блохами

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В России выпал снег с блохами

В России выпал снег с блохами

"Они могли были занесены с воздушными массами с юга, возможно, из Казахстана", — подчеркнули эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в городе Мыски Кемеровской области (Россия) грязные горки из снега покрасили белой краской.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
россия страна помойка Катастрофа и Банкрот! война до полной победы
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минин евген
минин евген
теперь сруцкие свиньи еще и блохастые. ох и карма у росиси.
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