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В России прошел единый день голосования: предварительные результаты выборов

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Новости России
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В России прошел единый день голосования: предварительные результаты выборов

В России после единого дня голосования, который прошел 13 сентября, ЦИК РФ обработал 85% бюллетеней. Было проведено более девяти тысяч выборов разных уровней в 83 субъектах, кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии.

Как передает пресс-служба российской ЦИК, в 20 регионах РФ состоялись выборы губернаторов, в 11 избирали депутатов местных парламентов. В Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане состоялись дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

Выборы губернаторов

На всех выборах со значительным отрывом в первом туре одерживают победу действующие губернаторы или исполняющие обязанности главы региона:

  • в Татарстане лидирует действующий глава региона Рустам Минниханов;

  • в Камчатском крае по итогам обработки всех протоколов победил самовыдвиженец Владимир Солодов;

  • на выборах главы администрации Краснодарского края лидирует губернатор Вениамин Кондратьев;

  • в Пермском крае по итогам обработки всех протоколов победил самовыдвиженец Дмитрий Махонин, исполняющий обязанности главы региона;

  • в Архангельской области – единоросс Александр Цыбульский;

  • в Брянской области – действующий глава региона Александр Богомаз;

  • в Иркутской области – Игорь Кобзев;

  • в Ленинградской области – губернатор Александр Дрозденко;

  • в Пензенской области победил действующий глава региона Иван Белозерцев;

  • в Ростовской области – губернатор Василий Голубев, занимающий свой пост с 2010 года;

  • в Смоленской области лидирует глава региона Алексей Островский, представляющий ЛДПР;

  • в Тамбовской области побеждает губернатор Александр Никитин;

  • губернатором Еврейской автономной области после обработки всех протоколов стал Ростислав Гольдштейн, выдвинутый "Единой Россией";

  • на выборах главы Коми побеждает самовыдвиженец Владимир Уйба;

  • в Чувашии лидирует врио главы региона Олег Николаев;

  • в Калужской области побеждает исполняющий обязанности губернатора Владислав Шапша;

  • на выборах губернатора оккупированного Севастополя побеждает врио главы региона Михаил Развожаев.

Выборы в РФ

Довыборы в Госдуму РФ

На дополнительных выборах в Госдуму в Ярославской области побеждает кандидат от "Единой России" Андрей Коваленко, в Курской области – его однопартиец Алексей Золотарев, в Татарстане – единоросс Олег Морозов, в Пензенской области – представитель "Справедливой России" Александр Самокутяев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября в России начался единый день голосования на выборах.

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