В России пропал самолет с пассажирами: спасатели начали поиски

Юрий Сергиенко Новости России 23:35, 19.07.2020

В России перестал выходить на связь самолет Ан-2, который следовал в Иркутск из села Кырен в Бурятии.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на МЧС РФ. На борту находилось 6 человек: два члена экипажа и четыре пассажира.

"Ан-2 компании "Феникс" с бортовым номером 71276, следовавший в Иркутск, перестал выходить на связь в 20:21. Полет был несанкционированным", – сказано в сообщении.

По информации диспетчера координационного центра по поиску бортов, самолет может находиться на территории Иркутской области.

На поиски из Иркутска вылетел Ан-26 МЧС. Из поселка Кырен также отправлен Ан-2 авиакомпании "Феникс".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Республике Коми (Россия) в феврале совершил жесткую посадку самолет Boeing 737 авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Усинск.

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