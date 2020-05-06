В сети появились красноречивые фото, как в России производитель масла "украл" для обертки рисунок бабушки с мальчиком из старой американской открытки ко Дню благодарения.

На это обратили внимание на странице "Ехидные твиты" в Twitter, где и разместили снимки рисунков, которые отличаются совсем немного.

"Судя по тому, что картинка взята из американской открытки ко Дню благодарения аж 1935 года, это все-таки масло, полученное по ленд-лизу (Государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, продовольствие и тд. – Ред.)", – написал автор поста.

В России производитель масла "украл" американскую бабушку с мальчиком

Пользователи начали с насмешками комментировать фото.

"В американской версии бабушка как-то симпатичнее выглядит...", "Ничего своего...", "Российская культура вторична. Только копипастить могут", "Но очки у нее все таки утащили", "И платок на плечи накинули. Но лицо-то осталось мичиганское", "Куда бы ты голову не повернул, куда бы не бросил взгляд, но от судьбы не убежать – повсюду "цап-царап", – написали они.

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Комментарии в сети Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин пригрозил США сделать "цап-царап" в отношении их новых технологий по добыче нефти.