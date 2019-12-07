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7 декабря • обновлено в 18:56
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В России произошло жуткое ДТП с четырьма авто: пострадали 10 детей. Видео

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В субботу, 7 декабря, в Нижнем Новгороде автомобиль сбил 12 человек на перекрестке. Среди них было 10 детей.

По предварительной информации, после столкновения четырех автомобилей одна из них вылетела на тротуар и наехала на пешеходов. Об этом сообщает "РИА Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 10 детей

В ДТП в Нижнем Новгороде пострадали 10 детей

РИА Новости

Известно, что пострадавшие школьники направлялись в театр с учительницей. Десять детей и двое взрослых госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Городские власти сообщили, что учительница, которая попала в ДТП с детьми, скончалась в больнице.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Москве, в ночь на 7 декабря, автомобиль сбил троих человек на пешеходном переходе, вылетел на тротуар и врезался в вестибюль станции городской электрички "Окружная".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Россия Нижний Новгород
Тег
ДТП
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