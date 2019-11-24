В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом в воздухе

В Ростове-на-Дону (Россия), из-за плохого самочувствия второго пилота в воздухе, экстренную посадку совершил пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва – Анапа.

ЧП произошло утром 24 ноября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что командир пассажирского лайнера, который выполнял регулярный рейс из "Шереметьево", связался с диспетчерами авиаузла в Ростове, доложив, что второму пилоту резко стало плохо.

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В России пилот погиб после экстренной посадке самолета narodna-pravda.ua

Борту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту "Платов". Пилота сразу забрала бригада скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось – мужчина скончался.

В пресс-службе ростовского аэропорта информацию о внеплановой посадке рейса подтвердили, однако причины и обстоятельства происшествия не уточняли.

При этом пассажиры в соцсетях успели поделится несколькими фото с места ЧП. Они отметили, что никто их них не пострадал, однако о случившемся людям ничего не говорят.

ЧП с самолетом в Ростове-на-Дону Комсомольская правда

Позже стало известно, что лайнер готовится к вылету, совершается дозаправка и в ближайшее время он должен был отправиться в пункт назначения.

ЧП с самолетом в Ростове-на-Дону Комсомольская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, в московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) 16 ноября произошло ЧП с самолетом. Он потерял управление и перекрыл рулежную дорожку на взлётно-посадочной полосе. Предварительная причина инцидента – отказ гидросистемы.

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