В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом в воздухе

В Ростове-на-Дону (Россия), из-за плохого самочувствия второго пилота в воздухе, экстренную посадку совершил пассажирский самолет, следовавший по маршруту Москва – Анапа.
ЧП произошло утром 24 ноября. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что командир пассажирского лайнера, который выполнял регулярный рейс из "Шереметьево", связался с диспетчерами авиаузла в Ростове, доложив, что второму пилоту резко стало плохо.
В России пилот погиб после экстренной посадке самолета
narodna-pravda.ua
Борту пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту "Платов". Пилота сразу забрала бригада скорой помощи, однако спасти его медикам не удалось – мужчина скончался.
В пресс-службе ростовского аэропорта информацию о внеплановой посадке рейса подтвердили, однако причины и обстоятельства происшествия не уточняли.
При этом пассажиры в соцсетях успели поделится несколькими фото с места ЧП. Они отметили, что никто их них не пострадал, однако о случившемся людям ничего не говорят.
ЧП с самолетом в Ростове-на-Дону
Комсомольская правда
Позже стало известно, что лайнер готовится к вылету, совершается дозаправка и в ближайшее время он должен был отправиться в пункт назначения.
ЧП с самолетом в Ростове-на-Дону
Комсомольская правда
Как сообщал OBOZREVATEL, в московском аэропорту "Шереметьево" (Россия) 16 ноября произошло ЧП с самолетом. Он потерял управление и перекрыл рулежную дорожку на взлётно-посадочной полосе. Предварительная причина инцидента – отказ гидросистемы.
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