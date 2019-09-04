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4 сентября • обновлено в 08:48
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В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом в воздухе

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В России пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.

Как стало известно "РИА Новости" из экстренных служб, у лайнера проблемы со стойкой шасси. Судно вернулось в аэропорт Воронежа.

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"Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад", – рассказал собеседник "Интерфакса".

Иллюстрация

Иллюстрация

ato.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом "Жуковский" (Подмосковье). На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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Место
Россия Воронеж
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
О том, что это либо Боинг, либо Эйрбас, а не суперджет, обозреватель стыдливо умалчивает
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Шо ? Опять ? Не ну уже не смешно ей богу, что ни день, то у немытых авария в небе ! Вчера же только военный самолёт разбили и вот на тебе, не прошло и пол года . Российские самолёты - самые поездатые самолёты в мире, летайте и да хранит вас бог !
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Алень - мне друг, но истина дороже !, Расскажи это В. Топонарь и Ю. Егорову. Если сложно для восприятия напомню - 27 июля 2002 год.
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