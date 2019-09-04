В России произошло серьезное ЧП с пассажирским самолетом в воздухе

В России пассажирский самолет сообщением Воронеж – Санкт-Петербург совершил аварийную посадку из-за ЧП.

Как стало известно "РИА Новости" из экстренных служб, у лайнера проблемы со стойкой шасси. Судно вернулось в аэропорт Воронежа.

"Самолет вылетел из Воронежа в Пулково. После взлета командир доложил о неуборке задних шасси. Было решено прервать полет и вернуть лайнер в аэропорт вылета. Самолет благополучно приземлился несколько минут назад", – рассказал собеседник "Интерфакса".

Иллюстрация ato.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа самолет А-321 рейса Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в кукурузном поле рядом с аэропортом "Жуковский" (Подмосковье). На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

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