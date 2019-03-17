|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

В России произошло опасное ЧП с Boeing: что случилось

1.5тЧитать материал на украинском

Самолет Boeing-738, вылетевший из московского аэропорта, вынужденно приземлился в Сочи.

Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным издания, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность самолета.

Отмечается, что на борту самолета находилось 106 человек, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Boeing-738

Boeing-738

Joshua Roberts

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран.

  • Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

  • Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения