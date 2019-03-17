В России произошло опасное ЧП с Boeing: что случилось

Самолет Boeing-738, вылетевший из московского аэропорта, вынужденно приземлился в Сочи.

Об этом сообщает РЕН ТВ. По данным издания, причиной экстренной посадки стала техническая неисправность самолета.

Отмечается, что на борту самолета находилось 106 человек, включая членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Boeing-738 Joshua Roberts

Как сообщал OBOZREVATEL:

10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Эфиопии. На борту находились граждане 33 стран.

Это была уже вторая смертельная катастрофа с самолетом Boeing 737 MAX. 29 октября 2018 года такой же авиалайнер потерпел крушение в Индонезии. На борту самолета находились 189 человек, в том числе трое детей, два пилота и шесть бортпроводников. Также на борту находились около 20 чиновников из Минфина Индонезии.

Европейское агентство авиационной безопасности приостановило все полеты этой модели. Запрет коснулся всех стран-участниц ЕС. Аналогичный шаг приняли и в Украине.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.