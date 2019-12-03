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3 декабря • обновлено в 09:30
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В России произошло новое страшное ЧП с пассажирским автобусом: видео с места

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Во вторник, 2 декабря, под Белгородом у села Преображенка (Российская Федерация) автобус с 30 пассажирам опрокинулся в кювет.

Об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, который сообщил, что автобус ехал в город Старый Оскол.

Предварительно установлено, что в аварии есть пострадавшие. Обстоятельства случившегося выясняются.

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Телеграм-канал Mash отмечает, что в результате ДТП одна девушка госпитализирована без сознания, еще четырем помощь оказана на месте. В аварии никто не погиб.

При этом одна пассажирка, которая оказывала помощь пострадавшим, сама обратилась к врачам с нервным срывом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Забайкальском крае (Россия) автобус с 43 пассажирами и водителем рухнул с моста на лед реки. Предварительно погибло 19 человек.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Белгород
Теги
ДТП Новости России
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