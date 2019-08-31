В России произошло новое ЧП с вертолетом: жуткий момент сняли на видео

В Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.
Очевидцы сняли момент на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).
По предварительным данным, автожир зацепился за ЛЭП, после чего рухнул в воду.
Поисками вертолета занимаются почти 40 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.