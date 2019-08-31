В России произошло новое ЧП с вертолетом: жуткий момент сняли на видео

В Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.

Очевидцы сняли момент на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

По предварительным данным, автожир зацепился за ЛЭП, после чего рухнул в воду.

Поисками вертолета занимаются почти 40 человек.

Новости В России случилось смертельное ЧП с самолетом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе.

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