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В России произошло новое ЧП с вертолетом: жуткий момент сняли на видео

2.5т Читать материал на украинском

В Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.

Очевидцы сняли момент на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть ролик, доскролльте до конца).

По предварительным данным, автожир зацепился за ЛЭП, после чего рухнул в воду.

Поисками вертолета занимаются почти 40 человек.

В России произошло новое ЧП с вертолетом: жуткий момент сняли на видео
Новости
В России случилось смертельное ЧП с самолетом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России у пассажирского самолета отказал двигатель в небе.

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Место
Россия Москва
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Даже в российских новостных лентах еще не успели рассказать об этом, а мастурбирующим на ЧП в России xoxлоцефалам уже кинули пыримогу для обсасывания. Забавные жывотные эти xoxлы, у вас что ссылки происшествий в России в закладках рядом с порнохабом прилеплены?
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филипп филипыч
филипп филипыч
Автожир? Что это?))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Кацaп - не пилот! Кацaп - идиот! (с)
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