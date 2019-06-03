В России произошло новое ЧП с самолетом: все подробности

В понедельник, 3 июня, в России Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок.

Как передает "РИА Новости", самолет со 123 пассажирами в салоне должен был вылететь из Уфы в Сургут.

Сообщается, что командир воздушного судна при разбеге самолета решил не взлетать из-за сработавшей сигнализации. Во время инцидента никто не пострадал.

"По предварительным данным – не сработали предкрылки самолета", – сказано в сообщении.

Самолет Boeing 737-500

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы, после этого лайнер благополучно совершил полет.

Также пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" (Россия, Москва).

В московском аэропорту "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.

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