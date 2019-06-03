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В России произошло новое ЧП с самолетом: все подробности

2.4тЧитать материал на украинском

В понедельник, 3 июня, в России Boeing 737-500 авиакомпании "ЮТэйр" не смог вылететь из аэропорта из-за поломки подкрылок.

Как передает "РИА Новости", самолет со 123 пассажирами в салоне должен был вылететь из Уфы в Сургут.

Сообщается, что командир воздушного судна при разбеге самолета решил не взлетать из-за сработавшей сигнализации. Во время инцидента никто не пострадал.

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Молния ударила: с российским самолетом произошло ЧП

"По предварительным данным – не сработали предкрылки самолета", – сказано в сообщении.

Самолет Boeing 737-500

Самолет Boeing 737-500

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Мордовии молния попала в Superjet, выполнявший рейс из Москвы, после этого лайнер благополучно совершил полет.

  • Также пассажирский самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту "Шереметьево" (Россия, Москва).

  • В московском аэропорту "Шереметьево" самолет Sukhoi Superjet 100 совершил экстренную посадку и загорелся. В результате ЧП с самолетом "Аэрофлота" из 78 пассажиров и членов экипажа погиб 41 человек.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
РоссияУфа
Теги
Боинг МН17BoeingсамолетРоссия
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леня зе
леня зе
да Boeing 737-500- какашка. вот АН-226* ---это литак.(*-вся техника выдумана и существует только в головах у свидомых.)
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