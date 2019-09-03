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3 сентября • обновлено в 16:06
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В России произошло новое ЧП с самолетом: что известно

2.6т Читать материал на украинском

В Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Специалисты поисково-спасательной службы ищут летчиков. Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

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Штурмовик Су-25УБ

Штурмовик Су-25УБ

MilitaryArms

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось смертельное ЧП с самолетом. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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