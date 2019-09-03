В России произошло новое ЧП с самолетом: что известно

В Ставропольском крае России разбился штурмовик Су-25УБ, два летчика катапультировались.

Как сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ, самолет совершал плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта.

Специалисты поисково-спасательной службы ищут летчиков. Штурмовик упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет.

Штурмовик Су-25УБ MilitaryArms

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России случилось смертельное ЧП с самолетом. Аэробус А-320 авиакомпании "Сибирь" летел из Владивостока.

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