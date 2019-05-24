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В России произошло новое ЧП с пассажирским самолетом: что случилось

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В России самолет, выполняющий рейс Курган – Москва, задержан в аэропорту вылета из-за технических неполадок.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. "Рейс задержан из-за технических неполадок. Сейчас авиакомпания ждет специалистов из Тюмени, чтобы их исправить", – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в аэропорту пока не уточнили характер неполадок.

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ЧП с самолетом Boeing 737-500

ЧП с самолетом Boeing 737-500

aex.ru

Согласно расписанию аэропорта, рейс выполняет самолет Boeing 737-500 авиакомпании UTair.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая аэропорту Ижевска (Российская Федерация) сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

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Место
Россия
Тег
Новости России
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