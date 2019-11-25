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25 ноября • обновлено в 13:21
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В России произошло массовое отравление газом в школе: десятки пострадавших

1.3т
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В Нижегородской области (Россия) произошло массовое отравление газом в Вадской школе. В целом пострадали более 40 человек, большинство из которых – дети.

Как сообщает ТАСС, занятия в школе прекращены. По предварительной версии, предпосылкой недомогания школьников и учителей стал выброс одоранта с расположенной неподалеку газораспределительной станции.

По данным Telegram-канала "Подъем", шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. 18 человек уже отпустили из больницы домой.

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Отравление газом

Отравление газом

glavcom.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 12 несовершеннолетних студентов училища во Львове также отравились газом, распыленным из баллончика. Девушка зашла в комнату к своему знакомому, увидела на его столе баллончик, но приняла его за флакон с духами и распылила. В результате газом надышались все подростки, находившиеся в комнате, из-за чего их пришлось госпитализировать.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Россия Нижний Новгород
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Олексий Юлия
Олексий Юлия
Мечты сбываются,акция от пуйла каждому свинорусу по трубе с газом в *опу!!!
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