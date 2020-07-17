В России сгорел дотла автобус из Донецка, пострадали украинцы. Фото и видео с места ДТП

В Липецкой области России рейсовый автобус столкнулся с "Газелью" и загорелся. В нем находились 39 украинцев, в том числе ребенок. Автобус ехал из Донецка в Санкт-Петербург.

По предварительной информации, в ДТП пострадали пять человек. Троих из них госпитализировали с легкими травмами, сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По данным РИА Новости, авария произошла ночью 17 июля на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли пожарные и потушили автобус. Причина столкновения не уточняется.

Автобус сгорел дотла. РИА Новости

Он столкнулся с "Газелью". РИА Новости

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