В России произошло ЧП с тремя самолетами: что известно

В России за утро, 3 декабря, экстренную посадку совершили сразу три самолета.

Как сообщает "Комсомольская правда" в Telegram, речь идет о рейсах Владивосток–Москва, Новосибирск–Москва и Москва–Цюрих.

Так, самолет рейса Владивосток–Москва спустя час после взлета повернул обратно и совершил посадку в аэропорту Хабаровска. Самолет рейса Новосибирск–Москва готовится к экстренной посадке в аэропорту Перми.

Рейс Новосибирск–Москва

Рейс Владивосток–Москва

Третий самолет, который совершил незапланированную посадку, был рейса Москва–Цюрих. Он вернулся в аэропорт "Шереметьево". Причины пока не называются.

Рейс Москва–Цюрих

Как сообщал OBOZREVATEL, в провинции Газни на востоке Афганистана 27 января разбился американский военный самолет. Все члены его экипажа – до пяти человек – погибли.

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