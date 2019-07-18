В России произошло ЧП на АЭС: руководство оправдывается

В России в Тверской области на Калининской АЭС отключились от сети энергоблоки в результате выключения одного из трансформаторов.

Руководство утверждает, что проблем с оборудованием атомной станции нет, передает "РИА Новости".

"Из-за отключения одного из трансформатора тока на открытом распределительном устройстве 750 киловольт отключилась линия электропередачи. Как следствие, отключены от сети первый, второй и четвертый энергоблоки Калининской АЭС", – сообщил представитель концерна "Росэнергоатом".

Калининская АЭС "360"

По его словам, произошедшее никак не отразилось на оборудовании атомной станции. "Причины случившегося выясняются", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники Службы Безопасности Украины вместе с дирекцией госпредприятия "НАЭК "Энергоатом" частично блокировали работу одной из украинских АЭС с целью предотвращения возможных взрывов из-за использования некачественного оборудования.

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