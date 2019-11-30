В России произошла новая авиакатастрофа: фото и видео 18+

В субботу, 30 ноября, в российском Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет Robinson R66.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, при крушении погиб пилот воздушного судна.

Известно, что о падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения в районе Абрау-Дюрсо.

На месте работает полиция и спасатели. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

Как сообщал OBOZREVATEL:

В России вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.

В Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.

Также в российском Подмосковье случилось крушение вертолета Robinson, в котором был инструктор президента РФ Владимира Путина.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.