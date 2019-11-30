В России произошла новая авиакатастрофа: фото и видео 18+

В субботу, 30 ноября, в российском Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет Robinson R66.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, при крушении погиб пилот воздушного судна.
Известно, что о падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения в районе Абрау-Дюрсо.
На месте работает полиция и спасатели. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.
В России разбился вертолет
В России разбился вертолет
В России разбился вертолет
В России разбился вертолет
Как сообщал OBOZREVATEL:
В России вертолет Ми-8 с туристами на борту совершил жесткую посадку на Камчатке.
В Подмосковье (Россия) легкомоторный вертолет упал в Клязьминское водохранилище.
Также в российском Подмосковье случилось крушение вертолета Robinson, в котором был инструктор президента РФ Владимира Путина.
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