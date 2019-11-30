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30 ноября • обновлено в 11:27
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В России произошла новая авиакатастрофа: фото и видео 18+

3.3т
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В субботу, 30 ноября, в российском Краснодарском крае в районе Абрау-Дюрсо разбился вертолет Robinson R66.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, при крушении погиб пилот воздушного судна.

Известно, что о падении летательного аппарата сообщили местные жители. Они же обнаружили место крушения в районе Абрау-Дюрсо.

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На месте работает полиция и спасатели. На данный момент выясняются все обстоятельства происшествия.

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

В России разбился вертолет

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Краснодар
Теги
Новости России Авиакатастрофа
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