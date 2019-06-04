В России произошла массовая драка с ОМОНом: появилось видео

В Архангельской области на станции Шиес (Россия) противники строительства мусорного полигона устроили потасовку с бойцами ОМОНа.

Об этом сообщает издание "7×7". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на стройплощадке попытались заново возвести забор, который ранее разрушили активисты. Однако участники протеста встали живым щитом в проеме, не давая строителям продолжить работы.

7x7-journal.ru

Охрана, полицейские и бойцы ОМОНа силой вытеснили местных жителей, выступивших против строительства свалки. В результате столкновений были задержаны семь человек.

7x7-journal.ru

7x7-journal.ru

"Шиес сегодня. Но по федеральным каналам такого не покажут. А Соловьев со сливными бачками вместо этого расскажут россиянам о пользе мусорных свалок, чтобы не было "как в Украине", – отреагировал блогер Vitauskas.

Отметим, на станции Шиес с июля 2018 года строят мусорный полигон для ввоза в регион мусора из Москвы. Планируется, что он займет территорию в 300 гектаров. Местные жители считают, что работа полигона приведет к экологической катастрофе, поэтому дежурят у стройки и блокируют дороги к станции.

Несколько раз между активистами и охранниками полигона уже происходили конфликты — экозащитников избивали, когда они пытались помешать разгрузке материалов для строительства или подвозу топлива.

Шиес сегодня. Но по федеральным каналам такого не покажут. А соловьев со сливными бачками вместо этого расскажут россиянам о пользе мусорных свалок, чтобы не было "как в Украине"pic.twitter.com/HmlKQJEBpt — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 4 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в десятках городов России прошли масштабные митинги против "мусорной реформы", которая принесла россиянам существенное повышение тарифов.

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