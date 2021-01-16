В России произошло еще одно ДТП с автобусом, следовавшим в ОРДЛО. Фото
В районе поселка Покровское под российским Ростовом утром 16 января рейсовый автобус MAN сообщением Кисловодск – Донецк столкнулся с микроавтобусом. Оба транспортные средства слетели в кювет, травмы получили два человека.
Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал. За неделю это уже вторая авария с автобусами, следовавшими на оккупированную часть Украины из РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
"По предварительным данным, в аварии пострадали водитель и пассажир микроавтобуса", – говорится в сообщении.
В результате столкновения основной удар пришелся на переднюю часть их авто. О состоянии пострадавших и о жертвах не сообщается.
На опубликованных в сети фото с места аварии видно, что в ДТП с автобусами на заснеженной трассе задействовано еще легковое авто.
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 января в Ростовской области России опрокинулся пассажирский автобус сообщением Москва – Луганск (по другим данным, Донецк). В аварии погибло два человека. Среди 15 пассажиров были и украинцы.
В Министерстве иностранных дел Украины уточнили, что в результате этого ДТП погибли двое украинцев, еще двое получили травмы.