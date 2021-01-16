В России произошло еще одно ДТП с автобусом, следовавшим в ОРДЛО. Фото

В районе поселка Покровское под российским Ростовом утром 16 января рейсовый автобус MAN сообщением Кисловодск – Донецк столкнулся с микроавтобусом. Оба транспортные средства слетели в кювет, травмы получили два человека.

Об этом сообщает "Диалог.UA" со ссылкой на пропагандистский Telegram-канал. За неделю это уже вторая авария с автобусами, следовавшими на оккупированную часть Украины из РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"По предварительным данным, в аварии пострадали водитель и пассажир микроавтобуса", – говорится в сообщении.

Авария под Ростовом

В результате столкновения основной удар пришелся на переднюю часть их авто. О состоянии пострадавших и о жертвах не сообщается.

На опубликованных в сети фото с места аварии видно, что в ДТП с автобусами на заснеженной трассе задействовано еще легковое авто.

Автобус столкнулся с микроавтобусом

Два человека пострадали

Это вторая авария под Ростовом с автобусами, следовавшими в ОРДЛО Inside Donetsk

ДТП произошло в районе поселка Покровское Ростовской области Google-карта

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