В России произошла авария с самолетом украинского производства. Фото и видео

В пятницу, 13 ноября, в российском Новосибирске совершил аварийную посадку транспортный самолет украинского производства Ан-124 "Руслан".

Как сообщил Telegram-канал 360tv.ru, после посадки самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По предварительной информации, у него повредились пневматика и левая основная стойка шасси. Также у машины повреждены крылья.

На борту самолета находились 14 человек, никто не пострадал.

По данным "Интерфакса", самолет направлялся в Вену без груза. После взлета командир борта сообщил о неполадках в двигателе и отказе систем радиосвязи, запросив разрешение на аварийную посадку. Экипажу не удалось удержать самолет и он выкатился на 200 м за пределы полосы.

Очевидцы рассказали, что фрагменты судна начали отделяться еще в полете. Их нашли на строительных площадках, над которыми пролетал Ан-124.

Кроме того, "Руслан" повредил взлетно-посадочную полосу, поэтому несколько самолетов, летевших в Новосибирск, отправили в Барнаул.

В Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета России сообщили, что судно принадлежит авиакомпании "Волга-Днепр". По факту инцидента проводится доследственная проверка по ч.1 ст. 263 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) УК России. На месте работает следственная группа.

"Руслан" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы Скрин видео

Причиной ЧП стали неполадки с двигателем ТАСС

Фрагменты Ан-124 начали отделяться еще в полете Telegram Baza

У самолета повреждены шасси и крылья Telegram Baza

Как сообщал OBOZREVATEL, в индийском городе Карипур самолет авиакомпании Air India совершил жесткую посадку и выкатился за пределы полосы, при этом его корпус частично разрушился. Погибли 18 человек и более 50 ранены.