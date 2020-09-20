В России произошел взрыв газа в жилом доме: есть пострадавшие. Фото

В Тюмени (Россия) в воскресенье, 20 сентября, в многоэтажке произошел взрыв газа. Пострадало два человека.

Инцидент произошел в Ленинском округе, на улице 50 лет ВЛКСМ, сообщает 360tv.ru в Telegram. 75 жителей дома эвакуировали. Частично повреждены две квартиры. На опубликованных кадрах видно, что на втором этаже дома вместо окна зияет огромная черная дыра. Возле подъезда лежат остатки окон и деревянные перекрытия (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца).

"В жилом 5-этажном доме на 2 этаже произошёл взрыв газа. Повреждены 2 жилых помещения, разрушен балкон квартиры, в которой произошёл инцидент, а также волной задело 2 соседних. На данный момент 75 человек эвакуированы. По предварительным данным погибших нет", – сообщил глава пресс-службы регионального МЧС Сергей Юсько.

Департамент здравоохранения Тюменской области сообщил, что вызов в скорую помощь поступил в 20:11 по московскому времени. Сразу помощь была оказана одному пострадавшему, который получил поверхностный порез. Другая жертва взрыва госпитализирована с термическим. На данный момент врачи продолжают дежурство на месте происшествия.

Взрыв произошел на втором этаже пятиэтажки Фото: 360tv.ru

Фото: 360tv.ru

В результате взрыва пострадало два человека Фото: 360tv.ru

75 людей эвакуировали Фото: 360tv.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском Ярославле 21 августа в жилом доме взорвался газ. После взрыва в доме произошли обрушения с первого по шестой этажи. Повреждены десять квартир.