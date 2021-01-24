Наверно, кремлевский рыцарь плаща и ершика утешает себя сейчас тем, что на улицы вышла не вся Россия и даже не половина. Что у него куча ментов, у них полные кладовки дубинок, кого не запугает – того купит. Было бы желание – утешиться легко.

Но прорыв произошёл совсем в другом. Прав Владимир Пастухов. Важно, не сколько вышло, а как к этому протесту относятся те, кто не вышел. Либо нейтрально, либо с сочувствием. Вот вам и глубинный народ.

Где селебрити, кто раньше обрушивался на протестующих или рвал на груди рубашку, защищая Путина? Их нету, не считая смешных клоунов. Из настоящих звёзд только Киркоров отличился своей безответной любовью к Михал Иванычу. В итоге хейт, и даже Пугачева отписалась в инстаграме.

Конечно, дубинок пока хватит. На год. На два. Может быть, даже на три. И 70-летний дедушка, чем ковид не шутит, еще сходит на выборы. Лукашенко же смог – и он сможет. Но просто вспомните, стратеги в башнях, как вы отлично распланировали 20-й год. И чем начинается 21-й.

Уверены, что протянете? Что, нерукопожатные в мире, оставшись во всей стране исключительно в компании избивающих женщин садистов в погонах, долго удержитесь на их штыках? Вас же в итоге даже не сметет, не сковырнет – вас смоет. И даже ершик не понадобится.

Чистосердечное признание снимает половину вины – помните? Воевать со 140-миллионной страной – дело, безусловно, увлекательное, но недолгое. А сегодня эта страна – от Москвы до самых до окраин – показала, что сроки исполняются. И даже дети элиты, думая о своём будущем, не хотят быть заодно с вашим мафиозным режимом. Не верите - почитайте пост сына Михаила Фридмана, который сегодня вышел на Пушкинскую.