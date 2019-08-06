"В России произошел переворот": прозревший Шендерович взорвал сеть

Российский блогер Виктор Шендерович открыто заявил о том, что в России действительно произошел переворот. Его слова взорвали сеть.

Шендерович признался, что РФ стала полицейским государством, а заправляет им путинская хунта. В своем блоге на "Эхе Москвы" он отметил, что "полицейщина полностью вытеснила с московских улиц Конституцию РФ".

"По итогам путинского двадцатилетия (милости просим отпраздновать этот бандитский юбилей в ближайшую пятницу) в стране нет парламента, нет суда и нет СМИ — есть только соответствующие подразделения путинской хунты, обслуживающие ее интересы и обеспечивающие ее сохранность", – написал Шендерович.

Он назвал журналистов, лгавших о протестах в Москве соучастниками переворота.

"Что делать теперь нам, тем, кто не хочет уезжать из России, но и не готов доживать свои дни тут в наморднике? Не очень представляю, признаться (никогда не жил в полицейском государстве). Но в любом случае, начать стоит с того, что назвать вещи своими именами", – добавил Шендерович.

На его заявление обратил внимание журналист Айдер Муждабаев, отметив, что слепой любви Шендеровича к России настал конец.

"У Шендеровича, которого я, несмотря ни на что, уважаю, есть ум, совесть, а раньше ему мешала трезво смотреть на жизнь пресловутая "любовь к родине". Теперь, похоже, этой слепой и глупой любви конец. Ну, или начало конца. Виктор Анатольевич уже называет путинскую Россию хунтой — пока не рейхом. Но думаю, что и это осознание по мере ужесточения репрессий придет", – написал Муждабаев.

Его пост за несколько часов собрал более 600 "лайков", почти 100 человек им поделились. Прокомментировали "прозрение" Шендеровича по состоянию на утро 6 август более 120 раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ходе акции протеста в Москве 3 августа силовики задержали более тысячи человек, среди которых около полусотни детей.

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