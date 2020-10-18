В России произошел массовый мор рыбы, местные жители жалуются на запах. Видео

В Аршань-Зельменском водохранилище в Республике Калмыкия (Россия) зафиксировали массовую гибель рыбы, и местные жители обвинили в этом деятельность местных заводов.

Очевидец опубликовал в Instagram видеозапись с берега водоема, вдоль которого лежат тысячи тушек рыбы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, у водохранилища стоит сильный, неприятный запах. Рыба разбросана толстым слоем по береговой линии водоема. При этом, по мнению жителей региона, гибель рыбы связана с деятельностью заводов и фабрик Волгограда.

"Вонь от разлагающейся рыбы стоит на несколько километров от водохранилища! Если на Камчатке – в океан попали какие-то химические вещества (нефть или что-то в этом роде), то что же произошло в Сарпинской низменности? Неужели снова какие-то выбросы Волгоградских заводов и фабрик? (Своих то у нас в Республике нет...)" – возмутился автор.

"Чем сегодня занят цивилизованный мир? Борьбой с коронавирусом, поиском лекарства от рака, созданием "зеленых" источников энергии. Чем занята Россия? Уничтожает все живое вокруг себя", – прокомментировали кадры вTelegram-канале Vitauskas NEWS POST.

Со своей стороны в прокуратуре Калмыкии заявили, что, по предварительным данным, рыба могла погибнуть из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме.

"По факту публикаций видеозаписей и фотографий загрязнения водохранилища, следователи запустили доследственную проверку. Сообщается, что сотрудники Следственного комитета проверят все факты, изложенные в публикациях местных СМИ и вынесут процессуальное решение", – цитируют росСМИ сообщение регионального ведомства.

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