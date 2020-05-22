В России произошел смертельный пожар в больнице: 2 жертвы

В Зеленодольске (РФ) вечером 22 мая произошел пожар в больнице. Предварительно, два человека погибли, есть пострадавшие.
Возгорание случилось на первом этаже здания медучреждения на улице Гоголя в сосудистом отделении, сообщила пресс-служба татарстанского главка МЧС.
Пожар в больнице Зеленодольска
Скриншот
Спасатели установили, что огонь распространился по одной из палат. Площадь горения составила три кв. метра. Из больницы были эвакуированы 88 человек.
Информация о пожаре поступила в МЧС в 22:15 пятницы. Открытое горение было ликвидировано в 22:31.
Пожар в больнице Зеленодольска
Скриншот
Пожар в больнице Зеленодольска
Скриншот
Больница по ул. Гоголя
google.com/maps
Новость дополняется...
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.