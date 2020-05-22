В России произошел смертельный пожар в больнице: 2 жертвы

В Зеленодольске (РФ) вечером 22 мая произошел пожар в больнице. Предварительно, два человека погибли, есть пострадавшие.

Возгорание случилось на первом этаже здания медучреждения на улице Гоголя в сосудистом отделении, сообщила пресс-служба татарстанского главка МЧС.

Пожар в больнице Зеленодольска Скриншот

Спасатели установили, что огонь распространился по одной из палат. Площадь горения составила три кв. метра. Из больницы были эвакуированы 88 человек.

Информация о пожаре поступила в МЧС в 22:15 пятницы. Открытое горение было ликвидировано в 22:31.

Пожар в больнице Зеленодольска Скриншот

Пожар в больнице Зеленодольска Скриншот

Больница по ул. Гоголя google.com/maps

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